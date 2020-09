Humor in coronatijden met 'De Contactspeurder'

De contactopsporing wordt al snel contactontsporing, een hilarische monoloog, waarin Jeroen Maes als contactspeurder coronapatiënten opbelt om naar hun contacten te vragen.

“Als je ziet hoeveel grapjes er op Facebook worden gemaakt over corona, dan zie je dat het ook relativerend en bevrijdend kan werken. En dat is ook de bedoeling van de voorstelling. Het is echt de bedoeling om een avondje amusement te beleven, even de knop omdraaien”, vertelt Maes.

“Het kriebelt om terug op de bühne te staan”

De Contactspeurder is plan B van het Prethuis, want een geplande tournée werd afgelast. Jeroen Maes staat daarom nu 70 minuten lang alleen op het podium. Het gezelschap zit zelf ook met Covid-19 in de maag. “Er is veel begrip daarvoor, maar het kriebelt toch wel om terug op de bühne te staan, op terug dat publiek te voelen”, besluit de producer van Het Prethuis.