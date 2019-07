In de Humorhal aan de Laguna Beach vond jarenlang het cartoonfestival plaats. Sedert 2014 staat het pand leeg. De Sikh-gemeenschap telt er 375.000 euro voor neer. Eerder hadden de Sikh een pand gekocht in een woonwijk maar dat stootte op verzet van de buurt. Er zijn in Knokke-Heist een 50-tal gezinnen die het sikhisme aanhangen.