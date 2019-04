Mensen die op de private huurmarkt in Vlaanderen een appartement huren, betalen daar gemiddeld 700 euro per maand voor. Dat blijkt uit cijfers van de Confederatie van Immobiliënberoepen van België (CIB) en staat vandaag in De Tijd.

De CIB kwam tot die conclusie door zo'n 36.000 huurcontracten die in 2018 via een vastgoedkantoor afgesloten werden, te analyseren.

De duurste gemeenten in Vlaanderen om te huren zijn Wezembeek-Oppem, Knokke-Heist en Kraainem. Huurders betalen daar gemiddeld meer dan 1.000 euro per maand. In Menen betalen huurders dan weer gemiddeld 525 euro, daar is het dus het goedkoopst in Vlaanderen.