Huurders Oostendse strandcabines opgelucht

"Je mag aan de strandcabine zitten, maar enkel samen met mensen die onder één dak wonen of samen een ‘bubbel’ vormen", vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Spelen tussen de cabines spelen mag niet, net als picknicken voor de cabine.

Hygiënische voorzorgsmaatregelen

Naast de afstandsregels (1,5 meter) moet ook iedereen zich aan de hygiënische maatregelen kunnen houden. "Je neemt best een handgel mee. Op vandaag zijn er niet voldoende sanitaire installaties aan het strand, de horeca is immers nog niet open en het badseizoen is nog niet gestart. Je moet er dus voor zorgen dat je thuis naar het toilet kan of een mobiel toilet gebruikt in de cabine. Wildplassen wordt streng bestraft."

Opluchting

Ondanks de strenge maatregelen zijn de huurders van de cabines erg blij met de beslissing van burgemeester Tommelein om de cabines terug ter beschikking te stellen. Een uitstap naar zee tijdens deze coronatijden is voor velen een echte opluchting. Wij gingen alvast een kijkje nemen op het strand in Oostende.