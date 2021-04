Huurfietsenbedrijf uit Diksmuide start met een tentoonstelling

In het fietsenverhuurbedrijf van Dirk en Charlotte hangt sinds kort een tijdslijn over fietszadels. Vele fietsers hebben vaak last van zadelpijn. Dat was voor Dirk de aanleiding om in de geschiedenis van het fietszadel te duiken. Dat verhaal start in 1882 met de Brit John Brooks die een patent nam op het eerste echte fietszadel.

De tentoonstelling is een overzicht van de evolutie van het fietszadel. De titel “ Van Zadelpijn tot Zitcomfort” is dan ook heel toepasselijk. Zowel Charlotte als Dirk zijn boeiende vertellers die hun kennis en adviezen over mannen en vrouwenfietszadels combineren met anekdotes en leuke weetjes. De fietsenverhuur en de tentoonstelling betekenen voor hen een nieuw begin. Dirk was vroeger butler en Charlotte hoedenontwerpster. Maar door de coronacrisis zaten ze plots zonder inkomen.

Voor een coronaveilig bezoek aan de zadeltentoonstelling in Diksmuide moet je vooraf een afspraak maken.