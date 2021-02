Huurprijzen goedkoopst hier, maar niet voor appartementen

De coronacrisis heeft zich in 2020 sterk laten voelen op de private huurmarkt.

Dat blijkt uit de cijfers van CIB Vlaanderen. In 2020 bedroeg de gemiddelde huurprijs 778€. Een stijging met 2,3%. Vlaams-Brabant blijft voor alle woningtypes, uitgezonderd de studio’s, met voorsprong de duurste provincie om te huren. West-Vlaanderen de goedkoopste, maar wel met uitzondering van de appartementen.

Kust

Daar spelen de appartementen in de kustgemeenten een belangrijke rol. De gemiddelde huurprijs voor een appartement binnen de tien kustgemeenten bedroeg in 2020 749,9€. Het gemiddelde voor de andere gemeenten in West-Vlaanderen bedroeg 649,3€. Een verschil van zowat 100 euro.