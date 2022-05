Huurprijzen in Zuid-West-Vlaanderen in één jaar met 9 procent gestegen

De huurprijzen in Zuid-West-Vlaanderen zijn in één jaar tijd met 9 procent gestegen. Dat zegt W13, de vereniging van de 14 OCMW's en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen.

In 2021 voerde de Woonclub van W13 een steekproef uit op een grote immowebsite om de gemiddelde huurprijs van een woning in Zuid-West-Vlaanderen te weten te komen. Dat bleek 691 euro per maand te zijn. Eén jaar later is die prijs fors gestegen: een huurder betaalt nu 752 euro per maand. Dat is een stijging van 9 procent.

Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 733 euro (+63), voor een woning 823 (+71). Er is geen enkele huurwoning onder 470 euro huur per maand meer te vinden. "Een betaalbare en kwalitatieve woning vinden is nóg moeilijker geworden", is te horen bij de Woonclub.