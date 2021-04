Huwen in Menen kan nu ook in openlucht

Ook in Menen zullen koppels kunnen trouwen in openlucht, zoals in het stadpark 'Bois de Boulogne'.

'Op de gemeenteraad van 31 maart in Menen werd beslist over alternatieve locaties voor huwelijken en jubilea. Op de dienst burgerzaken werd steeds meer gevraagd naar andere locaties in deelgemeenten Rekkem en Lauwe en ook in andere steden werd het idee al geopperd', laat de stad Menen weten.

“Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen. Ik vond dat dit idee van alternatieve locaties ook in Menen moest bekeken worden”, vertelt Lianna Mkrtchyan (N-VA).

Alternatieve locaties

Mkrtchyan diende daarom op de gemeenteraad van 3 maart 2021 het voorstel in om alternatieve locaties te voorzien binnen onze stad.

“De coronacrisis kan alleszins gezien worden als een extra motivator om dit idee door te voeren: door de huidige maatregelen mogen er immers maar een handvol genodigden aanwezig zijn op een huwelijksplechtigheid”, legt ze uit. “Om dit belangrijke moment met meer mensen te kunnen delen is een plechtigheid buiten daarom een alternatief.”

In tuin of park

Het was schepen van Evenementen Herman Ponnet (Vooruit) die het voorstel meenam en liet bekijken door de stadsdiensten.

“Enkel de locaties '‘t Applauws' in Lauwe, de tuin van het dorpshuis in Rekkem en het stadspark 'Bois de boulogne' in de oude Leielaan (in openlucht) en Brouwerspark kunnen in aanmerking komen,” reageert hij.

“Deze locaties kunnen immers de grondvoorwaarden zoals vermeld in het burgerlijke wetboek garanderen.

Privétuinen als trouwlocaties kunnen niet wegens het ontbreken van het neutraal karakter.”