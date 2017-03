Huysentruyt gastchef van Kookeet

In Brugge is Piet Huysentruyt voorgesteld als gastchef van Kookeet 2017.

Kookliefhebbers kennen hem als televisiekok en als auteur van een reeks succesvolle kookboeken. Sinds enkele jaren scheert hij hoge toppen in de Franse Ardèche met zijn restaurant Likoké. Michelin beloonde hem met een ster. De voorstelling van de nieuwe gastchef vond plaats bij Geert Van Hecke, de topchef die het gastronomische weekend mee opstartte. Kookeet vindt dit jaar voor de zevende keer plaats. Vanaf zaterdag 23 tot maandag 25 september worden op het plein achter het station meer dan 100.000 bezoekers verwacht.

Varken

"Wij hebben nog niet nagedacht over het gerecht, maar het zal in ieder geval een Likokégerecht zijn dat we van Frankrijk tot hier gaan brengen", zegt Huysentruyt. "Het enige dat ik kan zeggen is dat wij daar ook met streekproducten werken, daar staat het varken centraal".