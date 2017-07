20.000 mensen zijn afgezakt naar de Hippodroom in Waregem voor de vijfde editie van Hype-O-Dream. Het dancefestival is op korte tijd enorm gegroeid en om de vijfde jaargang te vieren, waren er voor eerst vijf podia.

Hype-O-Dream duurt van 12u ’s middags tot 1u ’s nachts. De sfeer zat er in van de eerste tot de laatste minuut. De line-up met Mark with a K, Lil Kleine, Les Mecs, Yves V sprak tot de verbeelding en werd erg gesmaakt door het publiek. Dit jaar was er een extra podium. Hype-O-Dream blijft groeien. 20.000 uitgelaten feestvierders maakten van de jubileumeditie één groot feest.