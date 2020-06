Hypnotherapeut riskeert twee jaar cel voor aanranding

Er hangt hem een effectieve celstraf van twee jaar boven het hoofd. Volgens de advocaat van de verdediging is de man niet toerekeningsvatbaar omdat hij aan het dementeren is.

De bal ging aan het rollen nadat een vrouw klacht indiende bij de politie. Ze kampte met een depressie en schreef zich op aanraden van haar dochter in voor drie sessies bij de hypnotherapeut. "Het verliep altijd op dezelfde manier", zo vertelde de procureur woensdag in de correctionele rechtbank van Kortrijk. "De klant moest op voorhand voor drie sessies betalen. De eerste afspraak verliep normaal, de tweede betond uit een 'handoplegging' waarbij de beklaagde het lichaam van zijn klant betastte. Bij een derde afspraak ging hij nog verder."

Niet aan zijn proefstuk

Een vrouw maakte hij wijs dat ze een knobbeltje in haar borst had. Hij kon haar behandelen, zei hij, maar daarvoor moest ze haar bovenkleding uittrekken. Vervolgens wreef hij haar in met olie. "Hij zei nog tegen mijn cliënte dat ze hier zeker niets mocht over vertellen aan haar vriend", aldus de advocaat van een van de slachtoffers. "Hij wist erg goed dat wat hij deed, onaanvaardbaar was." Aan een ander slachtoffer vroeg hij of ze haar schaamstreek had geschoren.

De beklaagde is niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd in 2017 al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. "Maar hij was allerminst onder de indruk, want hij deed gewoon verder", zei de procureur. Ze vorderde een strenge celstraf van twee jaar effectief voor de zeventiger. Na zijn eerdere veroordeling plaatste hij camera's in zijn praktijk, maar die zou hij telkens hebben uitgezet wanneer hij zijn slachtoffers aanrandde.

De advocaat van de hypnotherapeut meent dat zijn cliënt aan het dementeren is. "Hij heeft zijn hele leven een vlekkeloos parcours afgelegd", zei hij. "Waarom zou hij na zijn pensioen plots een zedendelinquent worden? Hij beseft niet wat hij doet door zijn ziekte en is dus niet toerekeningsvatbaar."

Vonnis op 25 juni.