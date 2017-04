Hypnotherapeut vervolgd voor aanranding patiëntes

Een hypnotherapeut is voor de Kortrijkse strafrechter moeten verschijnen omdat een patiënte klacht had ingediend voor aanranding.

Volgens de man voerde hij gewoon de behandeling uit en was er geen sprake van seksuele handelingen. Het openbaar ministerie vordert 18 maanden.

In 2000 werd de echtgenote van de hypnotherapeut - een zestiger - ziek. Het koppel ging heil zoeken in het alternatieve circuit. Daar vond de vrouw uiteindelijk hulp. Nadien volgde het stel samen opleidingen hypnotherapie. Na zijn pensioen bracht de man die ook in praktijk. "Om mensen te helpen en als bijverdienste", schetst zijn advocate Julie Vandenbogaerde.

Virtuele maagring

Een vrouw die drie sessies volgde bij hem, diende nadien klacht in voor aanranding. Ze deed aangifte eind september 2015. Darmklachten, stress en de wens om af te slanken brachten de vrouw bij de hypnotherapeut. Een collega had haar verteld dat de man een virtuele maagring kon aanbrengen. Hij had er zelf een positief effect van ondervonden. Volgens de patiënte masseerde de hypnotherapeut echter haar borsten en liesstreek en trok hij ook haar slip naar beneden. Ook een andere patiënte maakte melding van grensoverschrijdend gedrag, maar stelde zich geen burgerlijke partij.

"Hij heeft misbruik gemaakt van zijn positie en van de onwetendheid en het gebrek aan assertiviteit van de patiënten", klinkt het bij de openbaar aanklager, die een celstraf van 18 maanden vordert. De feiten worden ten stelligste ontkend door de zestiger. "Na de hypnose wordt er wel op de armen en de benen gewreven om de spanning los te werken. Dat is echter ruw en dus zeker geen massage", licht meester Vandenbogaerde toe.

Zij vraagt de vrijspraak. "De patiënten in kwestie voelen zich wellicht bedrogen omdat ze het gewenste effect niet kregen en willen op deze manier hun geld terugkrijgen. Dat kan natuurlijk geen reden zijn voor een strafrechtelijke vervolging. Vonnis op 22 mei.