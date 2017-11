Ibis Hotel Jabbeke dit weekend open

In Jabbeke is het nieuwe Ibis budget hotel voorgesteld, dat opent dit weekend de deuren.

Het hotel bevindt zich vlak aan de E40 en aan het recreatiedomein Klein Strand. Met de realisatie wil ontwikkelaar Bricks en Leisure inspelen op de nood aan snelweghotels. “Met deze mooie locatie spelen we in op drie grote doelgroepen”, vertelt CEO Thomas Lecluse. "Zo vinden buitenlandse vrachtwagenchauffeurs er het ideale moment om uit te rusten tijdens de week en kunnen zakenlui terecht in één van de drie seminarieruimtes. Ten slotte is het ook een goedkoper alternatief voor de hotelprijzen in het centrum van Brugge”. Het hotel telt 80 kamers, er zijn ook enkele kamers voor mindervaliden.