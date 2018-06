Ibis opent nieuw internaat voor leerlingen

Dat gebeurt voor het eerst in zes jaar en gebeurt naar aanleiding van de officiële opening van het nieuwe internaat. De slaapaccommodatie voor de IBIS-kinderen was na meer dan 30 jaar aan vernieuwing toe. Naast het nieuwe en vernieuwde internaat is ook de school, het weekend-en vakantiehuis en het “Oud-Gemeentehuis” te bezoeken. Het voormalig gemeentehuis van Bredene (1864-1991) werd in 2015 door IBIS aangekocht en is gedeeltelijk gerenoveerd. De raadszaal en de bunker uit de Tweede Wereldoorlog zijn nog in de oorspronkelijke staat gebleven en zijn uitzonderlijk te bezoeken.

Visserswezen

Het Koninklijk Werk IBIS werd in 1906 door koning Albert I opgericht voor weesjes uit vissersfamilies. Nu biedt de school een thuis en opleiding aan kinderen tussen 6 en 16 jaar die veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Er is een lagere school en maritiem technisch secundair onderwijs. Wie de school wil bezoeken kan dat het hele weekend tussen 14.00 en 18.00 uur.