Ichtegem keurt belastingsverlaging goed

Het bestuur zal daardoor zo'n 100.000 euro minder inkomsten hebben. Schepen van Financiën Lieven Cobbaert (Liberaal 2018): “Aan het begin van deze legislatuur hadden we duidelijk gezegd dat we de algemene gemeentebelasting wensten te verlagen als we daar de budgettaire ruimte voor konden creëren. Door een gezond financieel beleid kunnen we vanaf het aanslagjaar 2022 de tarieven voor heel wat categorieën effectief en significant laten dalen, zonder dat onze begroting voor de komende jaren in het gedrang komt. Voor alleenstaanden en de sociale doelgroep wordt het tarief quasi gehalveerd in vergelijking met wat men zou betalen zonder wijziging. Gezinnen krijgen een verlaging van bijna 40%. Ook de landbouwers en kleine zelfstandigen met een onderneming kleiner dan 250m² krijgen een verlaging van ongeveer 13%.”

Het tarief van bedrijven met een bedrijfsoppervlakte boven de 250m² wordt voor het aanslagjaar 2022 niet geïndexeerd en stijgt dus niet. Zij zullen dus twee jaren op rij hetzelfde tarief moeten betalen. De schepen verduidelijkt dat de tariefverlaging geldt vanaf aanslagjaar 2022. “De komende weken krijgen de mensen nog een aanslagbiljet voor 2021 in de bus. Daar gelden uiteraard de oude bestaande tarieven nog. Het nieuwe reglement gaat in vanaf het aanslagjaar 2022 dat eind volgend jaar wordt opgemaakt en verstuurd.”