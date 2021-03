Icuro: "Verplicht vaccinatie in de zorg"

Koepelorganisatie Icuro vindt dat de vaccinatie tegen het coronavirus verplicht moet worden voor wie in de zorg werkt. Aanleiding is de besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant in Ingooigem.

Drie van de zes personeelsleden van het woonzorgcentrum die besmet zijn, waren niet of nog niet helemaal gevaccineerd. Margot Cloet, Zorget Icuro: “Men kan dit verplichten, zoals het ook verplicht is voor hepatitis B, met name in de Wet Welzijn op het Werk, waar werknemers in de zorg geen mensen mogen aanwerven die niet gevaccineerd zijn. En wij kiezen eigenlijk voor dezelfde weg.”

Zoals we gisteren al meegaven is er in het woonzorgcentrum een uitbraak met de Zuid-Afrikaanse variant. 12 bewoners en 6 personeelsleden zijn besmet. De meesten zijn dus wel al gevaccineerd en daardoor hebben ze geen of lichte symptomen. Door de uitbraak is zeker al tot 14 maart geen bezoek toegelaten in het rusthuis. “De impact van dit virus op de bewoners in de woonzorgcentra, op zieke mensen is zo groot ... Wij willen de zorg niet op deze manier blijven organiseren, met gesloten deuren enzovoort. Dus voor ons is een verplichting aan de orde, ja.”

