Met dit weer is het misschien wel aangenamer om in de airco van je kantoor te werken, maar toch waren er vandaag heel wat mensen die dat in openlucht gingen doen. Het was dan ook de vijfde editie van de Outdoor Office Day.

In Kortrijk kon dat op drie plaatsen, zoals op het Volksplein. Daar zaten werknemers van Avansa gezellig in het groen te vergaderen. Om de ergste hitte te vermijden hadden ze een plekje onder de boom opgezocht. Het is dan ook de bedoeling van de Outdoor Office Day om de werkplek te verplaatsen naar het stadsgroen in de buurt. Ook in het Nelson Mandelapark was alles voorzien voor een buitendagje kantoor, zelfs een bewakingsdienst.