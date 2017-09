Ideeën rond Callicannes aan buurt voorgesteld

De grenspost Callicannes in Poperinge is de voorbije dagen bezocht geweest door ontwerpers die er een toekomstvisie hebben uitgetekend.

Talrijke ideeën werden woensdag voorgesteld voor alle inwoners en partners die betrokken zijn bij de toekomst van de desolate site.

Net zoals de grenspost op de E40 in Rekkem blijft het wachten op een invulling van de oude douanesite aan Callicannes, op de grens van Poperinge en het Franse Godewaersvelde. Maar de provincie West-Vlaanderen en Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) sloegen de handen in voor een publieksevent waarbij een team van ontwerpers aan de slag ging met de site, die al jaren desolaat is en er verloederd bij ligt. De resultaten van de denkoefening werden woensdag getoond. Sommigen denken aan een groenzone, anderen aan een bewaakte parking voor vrachtwagenchauffeurs.

Alle bewoners van de grensstreek waren uitgenodigd voor het slotevenement, dat gepaard ging met een boerenmarkt, speciaal om aan te tonen hoe dicht de streekproducten bij elkaar liggen. Maandag was er al een infovergadering zodat ook de omwonenden inspraak kregen in het project.

Schrijfster Annelies Verbeke bracht ook het verhaal van de grenspost, gebaseerd op haar blog. Zij vertelde hoe dicht de cultuur van de Westhoekers bij die van de Noord-Fransen ligt, en dat moet ook aangetoond worden met de invulling van de grenspost aan de Callicannes.