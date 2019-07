Identiteitscontrole in zwembaden Kortrijk

Er komt vanaf volgend weekend identiteitscontrole in de zwembaden in Kortrijk. Dat maakte de stad zonet bekend. Er komen ook meer redders en de politie komt meermaals per dag langs tijdens hun patrouille.

Vanaf dit weekend al zijn er in het open zwembad en in het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide meer redders aan de slag. Zij moeten helpen om een oogje in het zeil te houden, nu het erg druk is in de zwembaden. Ook de politie komt meermaals per dag langs tijdens hun patrouille.

Identiteitscontrole

Er komt ook een zwarte lijst voor amokmakers die het al te bont maken in het zwembad. Zij worden vanaf volgende week de toegang tot het zwembad ontzegd. Dan geldt er ook identiteitscontrole voor iedereen die het zwembad wil betreden.

“De mensen moeten weten dat het volstrekt veilig is om bij ons te komen zwemmen. We hebben op ieder moment 6 redders en 1 bewakingsagent in het zwembad. Dit weekend zullen er zelfs permanent 2 bewakingsagenten aanwezig zijn. Verder hangen er maar liefst 36 veiligheidscamera’s in en rond het zwembad. Wie overlast veroorzaakt, kan door de bewakingsagenten worden buitengezet en riskeert een zwemverbod tot 2 jaar in onze zwembaden. Vanaf volgend weekend zullen bezoekers zich moeten aanmelden met hun identiteitskaart. Kreeg je een zwembadverbod of maak je amok, dan kom je op de zwarte lijst en geraak je er niet meer in”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche.

'Vreemden in 'ons' eigen zwembad'

Afgelopen weekend was er al een incident in het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide. Toen reageerde de manager van het zwembad al dat amokmakers het zwembad worden uitgezet. Ook in Oostende waren er al problemen, daar werden ook al maatregelen aangekondigd.

Bekijk ook