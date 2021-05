'Iedereen Wereldkampioen' dompelt kinderen onder in het wielrennen

Het wereldkampioenschap wielrennen in Brugge komt eraan. Van 19 tot 22 september zullen de polders tussen Knokke en Brugge de scherprechter worden voor de kandidaat-wereldkampioenen.

De stad wil dat niet onopgemerkt laten voorbijgaan en wil alle kinderen uit de Brugse basisscholen met het project ‘Iedereen Wereldkampioen’ warm maken om de wielersport te ontdekken. Tijdens dit project op de wielerbaan Patrick Sercu worden de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar op een leerrijke en uitdagende manier gestimuleerd om hun beste beentje voor te zetten zoals echte wereldkampioenen.

Franky Demon, Schepen van sport Brugge: “We willen kinderen en jongeren stimuleren om aan wielrennen te gaan doen, naar aanleiding van dit WK maar ook daarna.”

Wielrennen is uiteraard meer dan hard op de pedalen trappen en dus krijgt de jeugd hier drie verschillende disciplines voor de kiezen. Hendrik Tratsaert, Sport Vlaanderen: “Ze krijgen tips en info over gezonde voeding, We vertellen ook weetjes rond de wielergeschiedenis. En verder wordt er gewerkt rond het veilig fietsen: hoe gebruik ik de fiets op een veilige manier.”