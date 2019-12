Ief Vanhonnacker uit Moorsele wereldkampioen maître d'hôtel

Ief Vanhonnacker (42) uit Moorsele is in Auxerre, in Frankrijk wereldkampioen maître d'hôtel geworden.

Ief nam voor het eerst deel aan het WK maîtres d'hôtel en haalde het van 12 andere zaalmeesters uit 9 verschillende landen. Eerder verdiende Vanhonnacker al zijn sporen in tal van andere prestigieuze wedstrijden. Zo won hij al het nationaal meesterschapsconcours ‘Eerste Maître d’Hôtel van België 2017’. In 2018 nam hij deel aan de Coupe Georges Baptist 2018, Europees kampioenschap voor zaalmeesters, in Tallin (Estland). Vanhonnacker werd toen tweede.

Loopbaan Vanhonnacker

Na zijn studies aan de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte ging Ief Vanhonnacker eerst aan de slag in restaurant Savarin in Oostende en nadien in het Parkhotel en restaurant Messeyne, beide in Kortrijk. Nu geeft hij les in hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Hij is ook ondervoorzitter van het Nationaal Zaalcomité, dat samen met vzw Club Prosper Montagné de jaarlijkse meesterschapswedstrijd ‘Eerste Maître d’Hôtel van België’ in goede banen leidt.