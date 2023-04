Ieper al in de ban van straattheaterfestival De Gevleugelde Stad

De Gevleugelde Stad wordt op drie locaties georganiseerd: het centrum van de stad met de Grote Markt, het Colaertplein nabij het station en de vestingen.

Het is dit jaar een feesteditie, want het is de twintigste Gevleugelde Stad. De focus van de organisatoren ligt op artiesten en op organisatoren, want ze zijn een promotiefestival voor straatkunsten: naast theater, circus en acrobatie is er ook muziek, dans, poppentheater, installaties envuur. Belgische en buitenlandse artiesten – zowel professionelen, semi-professionelen als amateurs – spelen er in de eerste plaats voor organisatoren en promotoren van allerlei evenementen in binnen- en buitenland. Zij zijn speciaal en persoonlijk uitgenodigd. De artiesten treden gratis op en betalen ook hun vervoerskosten zelf.

Organisator Jan Victoor: “De hoop op doorbraak of meerdere contracten in West-Europa brengt de artiesten naar Ieper. Uit meer dan 300 aanvragen van groepen werden er uiteindelijk 63 geselecteerd. Ze komen uit 14 verschillende landen. Naast België en onze buurlanden zijn dat o.a. Guinee, Griekenland, Oekraïne, Finland, Brazilië en zelfs Taiwan."