Ieper denkt na over 'spie' van 150 voetbalvelden groot

In Ieper is de hele week nagedacht over de aanpak van een gebied van zo'n 150 voetbalvelden groot vlakbij de stad. Het gaat om een zone bij de spoorweg, het militair domein en de kleinhandelszone Rijselsepoort.

Zowel natuur, wonen als werken moeten er een plaats krijgen.

De provincie en de stad Ieper hebben deze week twee keer geluisterd naar ideeën van de Ieperlingen zelf. Ook de nu brede Oudstrijderslaan komt in het vizier. Philip Bolle, schepen ruimtelijk planning Ieper: “Blijft de Oudstrijderslaan liggen? Gaan we die tegen het spoor aanschuiven? Of maken we een combinatie van beiden? Over elk scenario valt iets te zeggen. Maar we gaan binnenkort moeten uitmaken hoe we starten.”

Mogelijk krijgt de aangrenzende handelszone een kleine uitbreiding maar vast staat wel dat de kazerne over goed twee jaar verdwijnt. Daar is plaats voor een KMO-zone. Ook de Verdronken Weiden passen in het plaatje. “De natuur willen we versterken en zeker om het water te ontsluiten van Ieper. Het klimaatbestendig maken voor de afvoer van het water is zeker ook een belangrijk onderdeel van dit plan. Hoe dan ook is het een werk van lange adem. De eerste stapjes zijn gezet maar het einde is wellicht pas over enkele decennia in zicht.

