Ieper: Eerste ambulante sessies alcohol: "alcohol serieus vergif'

In Ieper hebben voor het eerst vier mensen het Ambulant Behandelprogramma Alcohol voltooid, kortweg ABA. Dat betekent dat er geen permanente opname in het ziekenhuis nodig is maar dat ze toch via therapeutische sessies in groep naar een oplossing werken voor mensen die afhankelijk zijn van...

Rudy uit Poperinge volgde als een van de eersten het intensief programma en kijkt positief terug. “Mijn probleem was zoals met de meesten. Ik dronk veel Pastis. Eigenlijk mag je wel zeggen dat ik er nu een afkeer van gekregen heb. Door die cursus te volgen en door met “collega’s”, mensen die ook dat probleem hebben, te kunnen praten zie je toch wel in dat alcohol serieus vergif is. (lees verder onder de foto)



'Groep-therapeutisch effect'

Rudy was één van de eerste vier gemotiveerde mensen die zeven weken lang iedere dinsdag de sessie volgde. ’t Is geen voltijdse opname maar toch meer dan een gesprek met een psycholoog. Met het aba-programma wordt zo een gat binnen het zorglandschap opgevuld.

“Er is een mogelijkheid om individuele gesprekken met een psychologe of psychiater te hebben,” zegt therapeute Marlies Boeraeve. “Maar de sterkte van ons programma is eigenlijk het groep-therapeutische effect. Mensen zitten eigenlijk tussen lotgenoten en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat groepsgerichte aanpak betere resultaten heeft voor mensen met een alcoholafhankelijkheid”

Wie meer informatie wil over het programma kan terecht op aba-ieper.be