Ieper enige kleine stad bij internationaal bekende Vlaamse steden

Toerisme Vlaanderen heeft onlangs de resultaten bekendgemaakt van een grootschalig reputatieonderzoek bij 13.000 reizigers in dertien landen.

Daaruit blijkt onder meer dat Ieper als enige kleine stad een plaats heeft in het beperkte lijstje van internationaal bekende Vlaamse steden. Uit het reputatieonderzoek blijkt dat 72% van de buitenlandse reizigers in de Europese markten Vlaanderen kent. In het algemeen wordt Vlaanderen vooral geassocieerd met erfgoed, kunst en kunstenaars, bier en lekker eten en drinken.

Strategische keuzes

De meest bekende Vlaamse steden zijn Brugge (76 %) en Antwerpen (74 %). Daarna volgen Gent en Oostende (elk 48 %), Leuven (40 %) en Mechelen (34 %). Op de zevende plaats volgt Ieper met 30 %. Geen enkele andere Vlaamse stad van deze omvang maakt deel uit van de lijst. ‘Een resultaat waar we heel fier op mogen zijn’, zegt schepen Verschoore. ‘Dit resultaat is het gevolg van jarenlange inspanningen en de juiste strategische keuzes om ons aanbod internationaal op de kaart te zetten.