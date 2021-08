Ieper zal 7 Afghaanse vrouwen met hun kinderen opvangen in een jeugdhotel. Dat hebben ze beslist in overleg met de organisatie Moeders voor Vrede. Alles hangt er wel van of de vrouwen en de kinderen op tijd in de luchthaven van Kaboel geraken.

De 7 vrouwen zijn allemaal medewerkers van Moeders voor Vrede in de buurt van de hoofdstad Kaboel. Moeders voor Vrede met Jennie Vanlerberghe heeft daar een ziekenhuis en een school waar meisjes leren lezen en schrijven. Momenteel zijn er vier vliegtuigen van het Belgische leger ingezet om Belgen of Afghanen met een band met ons land te repatriëren. Of die operatie zal lukken is niet zeker, want op en rond de luchthaven van Kaboel is de toestand erg chaotisch.