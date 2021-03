Ieper geeft ongunstig advies voor uitbreiding kippenbedrijf

Het stadsbestuur van Ieper geeft een ongunstig advies voor de bouw van drie grote stallen in de Eekhofstraat in Sint-Elooi bij Ieper.

Daar wil een bestaand kippen-, varkens- en rundveebedrijf zijn kippenpopulatie fors uitbreiden, er zouden ook extra runderen komen. Die plannen zorgden eerder al voor onrust bij de inwoners, ook Natuurpunt roerde zich al in het debat. Volgens buurtbewoners is de geurhinder van de kippen nu al niet te harden en past die industriële veeteelt niet in het landschap.

Te grote impact

"De impact van de aangevraagde uitbreiding is alles samen beschouwd te aanzienlijk", zegt schepen Philip Bolle. "De agro-industriële exploitatie van een pluimveehouderij van 228.000 slachtkippen valt op die plaats niet te rijmen met de levenskwaliteit van de vele inwoners in het nabij gelegen gehucht St.-Elooi en met de natuurbeleving in het aangrenzende natuurdomein ‘De Palingbeek.’ Het is dan ook niet verwonderlijk dat er meer dan 100 gemotiveerde bezwaren werden ingediend.” Volgens hem bereikt de geuremissie de grenswaarde van wat aanvaardbaar is, kan de grondwaterwinning mogelijk problemen opleveren en is er onduidelijkheid over het aantal transportbewegingen.

Schepen van Landbouw Patrick Benoot: “De slinkende marges nopen veel bedrijven, ook landbouwbedrijven, ertoe om te groeien en te specialiseren. Als bestuur kunnen we daar niet tegen zijn en willen we mee dat groeiperspectief ondersteunen, maar we moeten uiteraard in elke situatie alle factoren in overweging nemen. Bij deze uitbreiding zou de impact op de omgeving te groot zijn. Dit negatief advies vanuit de stad wordt nu overgemaakt aan de provincie, die de definitieve beslissing zal nemen.”