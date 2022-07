Ieper heeft klimaatplan, oppositie heeft nog kritiek

De partij Groen vindt het spijtig dat de stad niet meer hoge windmolens wil, maar kiest voor kleinere windmolens. “Die zijn heel wat minder rendabel,” zegt Jordy Sabels van Groen. “Ook op vlak van elektrisch rijden schiet de stad te kort,” vult Sam Vancayseele aan. “ Er blijft weinig overeind van wat de fietsersbond en de milieuraad hebben voorgesteld."

Dat er te weinig inspraak was, zoals Groen ook beweert, ontkent schepen Valentijn Despeghel: “De stadsdiensten werden bevraagd, net als alle adviesraden. Er was ook een online-burgerbevraging met 168 reacties en vier info-avonden.”

Rally

Er waren trouwens ook vragen over de rally van Ieper, en hoe die in het klimaatplan past. “Dat evenement is belangrijk wat city-marketing betreft, zegt schepen Diego Desmadryl: "De rally wordt rechtstreeks uitgezonden in 88 verschillende landen. Ook voor de logiessector is dit een absolute meerwaarde, zeker na de corona-periode. Uiteraard moeten we de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. We gaan dus zeker de inwoners goed informeren."