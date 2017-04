Ieper heeft zijn structuurplan klaar liggen

Er is alleszins nood aan extra woningen. Over 10 jaar zouden er 1.000 extra woningen moeten bijkomen. Dat komt door de gezinsverdunning en de vergrijzing. Maar de stad wil ook jongen mensen aantrekken om hier te komen wonen. Want economisch doet Ieper het uitstekend. Er zijn een drietal zones aangeduid waar er woningen kunnen komen. Een uitbreiding van De Vloei, langs de Veurnseweg en ook de kazerne is een optie. Maar daar is het wachten op een beslissing van defensie. Er moeten ook dringend nieuwe bedrijventerreinen bijkomen en Ieper wil meer groen in de stad.

Openbaar onderzoek

De krijtlijnen voor Ieper anno 2040 zijn vastgelegd in een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat Ieperlingen nu kunnen inkijken. Het openbaar onderzoek over het herziene plan loopt nog tot en met 1 juli. Er zijn ook nog infoavonden op 20, 26 en 27 april. Wie opmerkingen of bezwaren heeft, kan die indienen.