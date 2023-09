Ieper hoopt dat asielcentrum maar twee jaar open blijft

Tegen het einde van dit jaar zullen zo’n 375 asielzoekers opgevangen worden in een containerdorp op de site van de kazerne in Ieper. Dat heeft het kabinet van staatssecretaris Nicole De Moor laten weten.

De stad kan er niets meer tegenin brengen, maar hoopt dat het asielcentrum tijdelijk is, voor maximum twee jaar. Ieper wil op die site een nieuw stadsdeel ontwikkelen en wil die plannen koste wat kost realiseren, zegt burgemeester Talpe.

Er waren al langer geruchten dat er een asielcentrum zou komen op het militair domein, maar staatssecretaris De Moor zet Ieper voor een voldongen feit. Het stadsbestuur voelt zich koud gepakt. Tegen het einde van het jaar worden daarvoor meer dan 200 containers geplaatst. Emmily Talpe, burgemeester Ieper: "We hebben al een tijdje terug laten weten dat we enorme bezwaren hebben wat die locatie betreft en ook of dit op maat van Ieper is, want het heeft een enorme druk op onze diensten Welzijn en onderwijs in onze stad. Wij moeten het ook aankunnen met ons personeel en onze middelen als we dergelijk grote groep mensen moeten opvangen in onze stad."

Tijdelijk

Ieper wil op die plaats een nieuw stadsdeel creëren en het asielcentrum doorkruist nu die plannen. Maar de burgemeester zet door. Emmily Talpe, burgemeester Ieper: "We hebben duidelijk afgesproken dat het een tijdelijk asielcentrum moet zijn en daaronder verstaan we twee jaar. En de bijkomende voorwaarde is dat het de strategische ontwikkeling van onze “Spie” niet in het gedrang brengt."

Mensen niet bang maken

Ook de oppositie vindt dat het asielcentrum een tijdelijke oplossing moet zijn. Katrien Desomer, CD&V: "Ik denk dat als je zo’n nieuws verneemt, dat niemand staat te juichen. En wij delen de bezorgdheid van de vele Ieperlingen. Maar we moeten het ook niet overroepen en we gaan zeker niet mee in de bangmakerij van extreem rechts, zoals het nu al bezig is op sociale media. Ik denk dat het nu vooral een zaak is om zo snel, volledig en duidelijk mogelijk te communiceren naar onze inwoners toe."

