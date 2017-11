Ieper investeert in twee nieuwe sporthallen

De werken voor de sporthal op het Minneplein gaan binnenkort van start. Deze sporthal is een privaat-publieke samenwerking met het stadsbestuur als publieke partner en het GO-onderwijs als private partner. De stad betaalt 2/3 van het gebouw en de scholengroep 1/3. Het gaat om een totaal bedrag van 2,3 miljoen euro. De leerlingen van de GO-scholen zullen er overdag kunnen sporten. 's Avonds, tijdens de weekends en in de schoolvakanties zal de stedelijke sportdienst het gebouw kunnen gebruiken en verhuren. De nieuwe sporthal krijgt één grote omni-sportzaal van 50 op 32 meter. Die zal kunnen worden opgedeeld in 3 onafhankelijke zalen door speciale akoestische wanden neer te laten. Er zal mogelijkheid zijn voor traditionele sporten als badminton, volleybal, mini- en zaalvoetbal, basketbal en tennis. Maar ook andere sporten zullen er kunnen. Er komen ook 8 kleedkamers. Het nieuwe gebouw komt op een oude speelplaats op de site van het GO-onderwijs. Het is de bedoeling dat deze sporthal vanaf volgend schooljaar in gebruik kan worden genomen.

Turnsporthal

De nieuwe turnsporthal langs de Leopold III-laan komt er na aandringen van de Koninklijke Ieperse Turnclub. Die zit nu gehuisvest in een te klein en wat verouderd lokaal. Deze turnsporthal wordt aangebouwd bij Sporthal 2. In deze sporthal van ongeveer 1000 m² zal alleen geturnd kunnen worden. Er komen permanente onverplaatsbare toestellen die voldoen aan alle voorwaarden voor competitieturnen. Naast de turnclubs zullen ook de scholen van Ieper en huurders de zaal kunnen gebruiken. De kostprijs ervan wordt geraamd op 2 miljoen euro. De werken aan deze turnsporthal zullen in april 2018 van start gaan. Bedoeling is dat ze eind 2018-begin 2019 in gebruik kan worden genomen.