Ieper kleurt oranje

Ieper kleurt vanaf nu opvallend oranje. Meest in het oog springend is de Rijselpoort.

In heel wat steden in de wereld worden gebouwen in het oranje verlicht op vraag van de Verenigde Naties. Het gaat om een symbolische actie om het geweld op vrouwen te stoppen: “Orange the world, Stop violence against women!” In het centrum van Brussel kwamen zondag zeker 10.000 mensen op straat om te betogen tegen seksisme en geweld op vrouwen.

Ook de stad Ieper neemt aan de actie deel. Naast de oranje Rijselpoort hangen er ook oranje vlaggen aan onder andere het stadhuis, op de Grote Markt en aan de ingang van het Jan Yperman Ziekenhuis.

Dit weekend waren ook de dames van de serviceclub Soroptimisten in oranje outfit actief op de Ieperse zaterdagmarkt, waar ze flyers uitdeelden en mensen aanspraken over het taboe-onderwerp van huiselijk geweld.