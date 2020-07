Ieper krijgt nog meer fietscomfortstroken

Fietscomfortstroken zijn stroken in beton, zodat de fietsers niet op hobbelige kasseien moeten fietsen.

Er zullen nu ook fietscomfortstroken komen ter hoogte van de Neermarkt en in de Rijselstraat tussen de Grote Markt en de Burchtstraat. In een later stadium kan overwogen worden om die door te trekken tot aan de Rijselpoort. En ook andere straten kunnen in de toekomst in aanmerking komen voor dergelijke fietscomfortstroken. Bedoeling is om van Ieper een echt fietsvriendelijke stad te maken, zegt de stad.

Bekijk ook: