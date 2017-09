Ieper krijgt replica's van stenen leeuwen

De Burgemeester van Ieper, Jan Durnez, is heel verheugd met dit gebaar en woont vanavond de Last Post-plechtigheid bij.

Oorspronkelijk stonden de leeuwen op een sokkel aan beide kanten van de Menenpoort in Ieper. Die poort was een van de enige twee toegangen tot de middeleeuwse versterkte stad. Het was door die poort dat de geallieerde soldaten tussen 1914 en 1918 naar de slagvelden rond Ieper trokken. In 1936 werden ze door de toenmalige burgemeester van Ieper geschonken aan Australië, als teken van vriendschap en uit erkentelijkheid voor de rol die de Australische troepen in de Westhoek en in Ieper gespeeld hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog. Sindsdien staan ze als 'wachters' vóór het Australian War Memorial in Canberra.

Voor het herdenkingsjaar 2017 zijn de leeuwen even teruggekeerd naar Ieper. Ieperlingen en toeristen reageerden opgetogen op de terugkeer. Dat is blijkbaar de Australische overheid niet ontgaan. Zij zal nu dus replica’s laten maken.