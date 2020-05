Ieper krijgt slecht fietsrapport

De stad staat deze 'buis' op de 50ste plaats van de 72 gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 inwoners. Kustgemeente Koksijde leidt dat klassement met 82%. De pijnpunten voor Ieper zijn bekend: gevaarlijke kruispunten/oversteken, gebrek aan fietscomfort en te weinig ruimte voor de fiets in de binnenstad. Fietsende kinderen en bejaarden vermijden daarom vaak het centrum.

Ambitie om beter te doen

Het huidige stadsbestuur is zich bewust van de situatie en toonde de ambitie in zijn meerjarenplan om het beter te doen. In het stadsbeeld zien we de eerste veranderingen: op de Grote Markt komt een comfortabele fietsstrook, de bolle kasseien verdwijnen meer en meer (b.v. wijziging in de heraanleg Lombaardstraat), de rotonde op de Meenseweg (hoewel niet ideaal) maakt de situatie daar veiliger, ... De door de Fietsersbond aangegeven knelpunten worden aangekaart bij wegbeheerders of worden zelf opgelost, zoals b.v. recent op het kruispunt Poperingseweg-Capucienenstraat.