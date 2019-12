Ieper laat het licht 's nachts weer branden

Sinds 2014 worden de straatlichten op heel wat plaatsen in Ieper ’s nachts volledig uitgeschakeld, maar daar komt binnenkort verandering in. De nieuwe bestuursploeg besliste de straatlichten overal terug aan te steken. Burgemeester Emmily Talpe is tevreden: “We willen de Ieperlingen 24u op 24u zichtbaarheid geven. We nemen zo niet alleen het onveiligheidsgevoel, maar ook gevaarlijke toestanden voor voetgangers en fietsers weg. Voor de wijken is dit een goeie zaak. We denken ook aan zij die vroeg de baan op moeten of in ploegen werken.”

Het opnieuw aansteken van de lichten gebeurt in overgang naar de volledige omschakeling naar dimbare LED-verlichting. Stad Ieper zet daar versneld op in. “We zullen aan een hoog tempo onze armaturen vervangen. Volgend jaar al wordt 1 op 6 van onze lichtpunten verled (1294 van de 7773 lichtpunten), waardoor we al heel snel een daling in verbruik en energiekost realiseren. De grootste verbruikers worden zo maximaal mogelijk eerst aangepakt. Tegen 2026 zullen we daardoor bijna 1 miljoen kWh per jaar minder verbruiken”, licht schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune toe.

Netbeheerder Fluvius start volgende week met de werken die nodig zijn om de lichten terug overal te kunnen aansteken. Dit zal enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van de werkschema’s van Fluvius. De eerste lichten die terug zullen aangaan, situeren zich in de binnenstad.