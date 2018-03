Ieper laat historisch waardevolle graven herstellen

De stad telt in totaal 50 beschermde graven die de Wereldoorlogen hebben overleefd. Sommige graven vertonen die oorlogsschade. Mogelijk worden de graven later hergebruikt, zoals dat ook in de stad Brugge het geval is. Het gaat daar om graven waarvan de concessie is verlopen. Inwoners kunnen die overernemen om er het stoffelijk overschot van dierbaren te begraven. Op die manier wordt het erfgoed voor verval behoed. En in Brugge is de vraag naar zo’n concessie met een bijzonder grafmonument groter dan het aanbod.