Waar is de tijd dat mensen 's avonds op een stoel of bankje vóór hun voordeur zaten. Ieper wil dit opnieuw stimuleren.

Inwoners van Ieper mogen voortaan bankjes plaatsen op het openbaar domein vóór de gevel van hun woning. Er werd een reglement opgesteld om dit mogelijk te maken en in goede banen te leiden. Bedoeling is om de sociale cohesie te versterken. De bankjes mogen het voetgangersverkeer op het voetpad niet hinderen. Ze moeten wegneembaar of inklapbaar zijn.