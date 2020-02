Ieper maakt zich zorgen over brexit

De brexit is nu een feit en daar maken ze zich ook in Ieper zorgen om. Burgemeester Emmily Talpe stelde hierover al vragen aan minister van toerisme Zuhal Demir en ook oppositiepartij CD&V maakt zich zorgen.​

Nu de herdenkingsperiode rond de Eerste Wereldoorlog voorbij is, dalen de bezoekersaantallen zoals verwacht. Of ook de brexit een invloed zal hebben, is maar de vraag. De stad heeft in elk geval al enkele initiatieven klaar om de Britten toch nog te overtuigen.​ Ieper zal blijven inzetten op het herdenkingstoerisme, maar bijvoorbeeld ook op het fietstoerisme.

Burgemeester Emmily Talpe : “Ieper is en blijft het centrum van het herdenkingstoerisme. We zullen dat niet laten vallen maar we mogen ook niet alle eieren in dezelfde mand leggen. Het fietstoerisme bijvoorbeeld start in maart met een nieuwe campagne. Met de recreatieve en de sportieve fietser. Met de start van Gent-Wevelgem, Toerisme Vlaanderen en Westtoer willen we onze stad blijven de toeristische kaart zetten.”