Ieper misnoegd nu naam van Dries Van Langenhove opduikt op IJzerwake: "Vergunning wordt herbekeken"

De organisatoren van de IJzerwake hebben dit jaar Dries Van Langenhove uitgenodigd als gastspreker. En dat is niet naar de zin van Het burgerplatform Vredescollectief Ieper, maar ook niet van de stad.

Van Langenhove is oud Kamerlid voor Vlaams Belang en moet zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden voor racisme, negationisme en verboden wapenbezit. Stad Ieper wist niet dat Van Langenhove daar aanwezig zal zijn. De burgemeester is misnoegd. Het schepencollege zal zich opnieuw buigen over de verleende vergunning voor de IJzerwake, zegt ze.

Er is alvast geen vergunning voor een Kameraadschapsavond, een zangavond van 3 uur, de dag voor de IJzerwake. De organisatoren willen het Vredescharter met antidiscriminatieregels niet ondertekenen. En de stad heeft niet voldoende informatie om het evenement aan het charter te toetsen.

Vorig jaar werd het evenement Frontnacht op de vooravond van de IJzerwake afgelast.