Ieper ontrolt grootste vredesvlag ter wereld n.a.v. internationale dag van de vrede

Burgemeester Emmily Talpe, bevoegd voor Vrede: “Vrede ligt ons Ieperlingen nauw aan het hart, om evidente redenen. Meer dan honderd jaar geleden maakte de Eerste Wereldoorlog hier ontelbare slachtoffers en werd onze stad volledig verwoest. De Internationale Dag voor de Vrede is bij uitstek een gelegenheid om onze roep naar nooit meer oorlog luid te laten weerklinken.”

De Vredesvlag werd ontrold op de Grote Markt onder muzikale begeleiding van Ypriana. De vlag werd gedragen door tientallen vrijwilligers met mondmasker. Ze werd in 2017 genaaid door een team van 35 mensen. Ze meet 58 op 31 meter, goed voor zowat 1.800 vierkante meter en een gewicht van 120 kg.



Het ontrollen van de vlag was het sluitstuk van een dag die volledig in het teken stond van de vrede. In de namiddag was er de conferentie "No More Hiroshima, No More Nagasaki".