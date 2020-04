Samen met de Ieperse musea had de dienst toerisme van Ieper een drukke paasvakantie gepland. Ieper als bestemming met de hele familie of het gezin: het hart van de Westhoek is een meerdaags bezoek waard. Helaas strooide het coronavirus roet in het eten. Vorige week lanceerde het In Flanders Fields Museum al online filmpjes om het aanbod naar buiten te brengen. Ook het Yper Museum lanceerde al enkele leuke activiteiten online.

Alle info via www.toerisme-ieper.be/paasei