Ieper pakt leegstand van de winkelpanden aan

De leegstand van handelspanden in het centrum van Ieper heeft een piek bereikt. Elf procent van de winkels staat er leeg: "Op dit moment kampen we met 11% leegstand in onze handelspanden, wat toch wel hoog is. We hebben tijden gekend van 5. Gemiddeld zitten rond de 8 à 9%. Maar nu 11. Het wordt echt tijd om in te grijpen", aldus Diego Desmadryl (schepen van economie).

OPVALLENDE DESIGNS

De stad heeft al een renovatiepremie en starterssubsidies ingevoerd. Maar winkels blijven toch langer leeg staan dan vroeger. Daarom kleden ze de vitrines nu aan met opvallende designs. De leerlingen van het 6e en 7e jaar van het Heilig Hartinstituut brengen opvallende designs aan. Maar de stad wil nog verder gaan: "Binnenkort zitten we samen met de immokantoren daaromtrent. Misschien is dit wel een toekomstige visie waar we de vitrines overdragen na een bepaalde tijd om deze dan in de kijker te zetten."