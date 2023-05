Ieper plaatst lokval voor Aziatische hoornaar bij 100 inwoners

De Aziatische Hoornaar kent amper natuurlijke vijanden en vermenigvuldigt zich snel. Een nest kan een 500-tal koninginnen voortbrengen. In 2019 waren er in Ieper drie meldingen van Aziatische Hoornaars, in 2022 ging het al om 38 meldingen. Dit jaar zijn er nog meer meldingen van aangetroffen koninginnen.

Suikermengsel

Stad Ieper stelt dit jaar 100 lokvallen en lokvloeistof voor Ieperlingen ter beschikking. "Door in het voorjaar lokvallen te plaatsen kan een groot aantal koninginnen worden afgevangen", klinkt het.

Via een mengsel van bier, wijn en suiker worden de beestjes aangetrokken. Opvallend: de lokval doodt geen andere insecten. Eenmaal er een koningin in de val zit, is het de bedoeling om de doos in de diepvries te stoppen om daarna de wesp zonder risico te verwijderen.

Hoe herken je een Aziatische Hoornaar?

Hoornaars zijn bijna dubbel zo groot als een wesp of honingbij. In België komen twee soorten voor: de Aziatische en de Europese. De Aziatische is net iets kleiner dan de Europese: 3,5 cm groot, zwart, met oranje plekken op de kop en poten die half zwart en half geel zijn.