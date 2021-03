Ieper pompt 700.000 euro in ambitieus herstelplan

Bovenop de 700.000 euro aan steunmaatregelen die al werd gelanceerd, wordt er nu nog eens 700.000 euro vrijgemaakt voor een tweede herstelplan. Met het totaalbudget van 1,4 miljoen euro wil Ieper leegstand bestrijden, ondernemers steunen en klanten en bezoekers aantrekken. “Het heeft geen zin om volop bezoekers aan te trekken, als onze ondernemers het moeilijk hebben en panden leeg komen te staan”, zegt schepen van lokale economie en toerisme Diego Desmadryl. “We kiezen daarom om én leegstand aan te pakken én onze ondernemers bij te staan én tegelijk volop bezoekers en klanten aan te trekken. Door hierop in te zetten zorgen we ervoor dat we onze economie en toerisme op lange termijn ondersteunen en vooral ook versterken voor de toekomst.”

Post-coronatijdperk

“Als bestuur hebben we het voorbije jaar alles op alles gezet om onze stad door deze crisis te loodsen, op vlak van gezondheid maar ook sociaal en economisch”, vult burgemeester Emmily Talpe aan. “We lanceerden daarbij al verschillende steunmaatregelen, zoals vrijstelling voor bepaalde belastingen, en parkeergelden. Ook de corona-waardebon die net na de zomer bij elk Iepers gezin in de brievenbus viel, was een succes: maar liefst € 535.000 werd zo gespendeerd bij onze lokale handelaars. Dit zorgde voor een boost en ondersteuning op korte termijn. Nu de vaccinatiecampagne op gang komt, bereiden we ons ook al volop voor op de toekomst en het post-coronatijdperk.”