Ieper solidair met slachtoffers Beni

Gisteravond was er in Ieper een actie om aandacht te vragen voor de meer dan duizend mensen die sinds 2 oktober 2014 op gruwelijke wijze om het leven gebracht werden in en rond de stad Beni in Noord-Kivu in Congo.

Exact drie jaar na de eerste aanslag wil Ieper haar solidariteit betuigen met de nabestaanden van de slachtoffers in Beni. Voor elk slachtoffer werd een kruisje geplant in het Ieperse landschap geplant. De ruim 1000 door scholieren genaamtekende kruisjes staan allen voor iemands vader, iemands kind, moeder, oom, tante, kleinkind… die in en rond de stad Beni om het leven zijn gebracht. Het kruisjesveld staat dan ook symbool voor de solidariteit vanuit Ieper met de slachtoffers en nabestaanden in en rond Beni, maar ruimer ook voor al wie op vandaag slachtoffer wordt, waar dan ook, van geweld.

Informatiesessies

De Vrienden van het In Flanders Fields Museum, Vredesstad Ieper en de organisatie Mama Kivu werkten nauw samen met Elien Spillebeen aan een meerledig programma rond wat zich in en rond de stad Beni afspeelt in het Oosten van Congo. Er waren de voorbije dagen druk bijgewoonde informatiesessies voor de schoolgaande jeugd, de documentaire Beni Files werd getoond voor een ruim volwassen publiek, een kleine tentoonstelling eiste aandacht in de bibliotheek en aan de uitgang van het Museum. Ook in Beni waren vandaag activiteiten om de doden te herdenken.