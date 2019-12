Ieper voorziet 14 miljoen voor nieuw zwembad

Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat een nieuw zwembad een duurzamere en financieel meer verantwoorde optie is dan een kostelijke renovatie van het bestaande zwembad. Hiervoor wordt 14 miljoen euro voorzien.

Of het zwembad op dezelfde plaats komt van het huidige zwembad (op de sportzone langs de Leopold III-laan) is nog niet uitgemaakt. Ook niet of het een 25-meter-bad wordt dan wel een Olympisch zwembad. Er zal onderzocht worden of er eventueel een openluchtzone aan gekoppeld kan worden. Want veel Ieperlingen denken nog altijd met heimwee aan het vroegere openluchtzwembad.