Ieper vraagt opheffing bescherming voormalig openluchtzwembad

Ondertussen is de site aan het verloederen. In 2009 werd de site geruisloos beschermd als monument. Er werd toen door de stad nagelaten om hiertegen tijdig beroep in te dienen, met als gevolg dat de site sindsdien aan het verkommeren is.

Burgemeester Emmily Talpe zal in haar functie als parlementair bij minister Matthias Diependaele (bevoegd voor Onroerend Erfgoed) een gemotiveerd verzoek indienen om de bescherming van de site op te heffen.

Wat er dan met de site zal gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk. Er waren al plannen voor de herinrichting van deze site, maar het schepencollege vindt die plannen te duur.