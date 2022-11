Ieper wil geen aantrekkingspool van nieuwe windmolens worden

Los van dit nieuwste concreet dossier vindt de stad het geen goed idee dat er op verschillende plaatsen verspreid over het landschap windmolens opduiken.

Ieper lijkt wel een aantrekkingspool te zijn voor nieuwe windmolens, zegt schepen Philip Bolle, omdat de regio windrijk is, maar ook omdat hier veel ringwegen, spoorlijnen, hoogspanningslijnen en een snelweg liggen, locaties dus waar Vlaanderen windmolens toestaat. Zoals in de buurt van de Noorderring tussen Ieper en Vlamertinge. Maar ook aan de Noorderring ter hoogte van het Auriscenter zijn er twee windmolens gepland. En ook het dossier van de windmolens op het einde van de A19 loopt nog.

De stad ziet al deze nieuwe aanvragen als een aanslag op het landschap, en zou liever de windmolens gegroepeerd zien. Het liefst ziet ze de negen oude windmolens op de industriezone vervangen worden door nieuwe meer krachtige molens. Schepen Philip Bolle: “Wij zetten als toeristische stad hard in op het open landschap. Dat is de toekomst. En nu zien wij dat men bijna lukraak in de zichtassen van de stad windmolens gaat plaatsen. Dat is niet de manier waarop wij de toekomst zien. Het is ook bijzonder frustrerend dat Vlaanderen in haar regeringsakkoord had voorgesteld dat gemeenten voor grote windmolens zouden bevoegd worden. Maar dat is dode letter gebleven. En dat is spijtig natuurlijk.”

