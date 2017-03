Ieper zet in op congrestoerisme

Daarom hebben vier Ieperse hotels samen met het gidsenbedrijf Rent a Guide een nieuwe formule gelanceerd ‘Meeting Ieper’. De stad steunt het initiatief.

Meeting Ieper zal gecoördineerd worden door Rent a Guide, het toeristisch gidsenbedrijf van Miguel Bouttry. Hij is het aanspreekpunt en zorgt ook voor de organisatie van het volledige arrangement. “

Er is keuze tussen een avond-, 8 uur-, 24 uur- of 36 uur-programma. Binnen deze packages kunnen de thema’s historisch, kunstig, lekker, sportief of natuur gekozen of gecombineerd worden. Maar ook kan een pakket op maat worden uitgewerkt in nauwe samenspraak met de klant.”

Verwacht wordt dat het WO I-toerisme in Ieper en de Westhoek na 2018 zal verminderen. Met dit nieuw initiatief, wil men daarop al gaan anticiperen. Want tot nu toe was Ieper nog grotendeels onontgonnen gebied binnen de meeting-industrie.

De vier deelnemende hotels zijn Albion Hotel, Ariane Hotel, Flanders Lodge en Novotel Ieper Centrum.